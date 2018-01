PSG : L'Inter Milan fait le forcing dans le dossier Javier Pastore !

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1, Serie A.

Plus les jours passent, plus il semble désormais évident que Javier Pastore sera toujours un joueur du Paris Saint-Germain à l’issue du mercato hivernal.

« Plus très chaud à l'idée de quitter la capitale » selon l’Equipe, l’international argentin reste néanmoins dans le viseur de l’Inter Milan, qui drague l’ex-milieu de terrain de Palerme depuis de longues semaines maintenant. Malgré un budget mercato très limité, le club italien fait toujours le forcing pour obtenir la signature de Javier Pastore, selon les informations de la Gazzetta dello Sport.

Le journal italien affirme ce mercredi que le club italien a de nouveau rencontré l’agent du joueur mardi. Coordinateur sportif des équipes Suning (et donc de l’Inter), Walter Sabatini était présent à ce rendez-vous. Selon le média transalpin, le « pressing » de l’Inter pour faire signer Javier Pastore avant le 31 janvier serait de plus en plus intense. Mais financièrement, cela risque, encore et toujours, de bloquer. Au mieux, l’Inter Milan pourrait proposer un prêt avec une option d’achat dont le montant n’a pas filtré. Mais à l’évidence, le club de Série A ne pourra pas offrir une indemnité de transfert dès maintenant au club de la capitale. Ce dossier risque bien d’irriter du côté de Nasser Al-Khelaïfi…