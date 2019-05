PSG : L'injustice dont Paris est victime, ça énerve Pierre Ménès

Dans : PSG, Ligue 1.

Avec le Paris Saint-Germain, les suiveurs du football ne sont jamais contents. Quand le club de la capitale explose tout sur son passage, les plaintes s’accumulent sur le manque de suspense dans notre championnat. Quand le PSG craque de partout et enchaine les mauvais résultats, le club francilien est pointé du doigt pour sa gestion, le manque de performance et d'implication de ses joueurs et ses achats ratés sur le marché des transferts. Quoi qu’il fasse, le PSG sera toujours perdant résume Pierre Ménès, qui ne comprend pas cet acharnement envers Paris, et aimerait plutôt que l’on souligne les performances sur la durée du club de la capitale.

« On ne peut pas dire que ‘c’est logique’ que le PSG soit champion de France ! Lorsque le PSG a commencé avec 14 victoires d’affilée, on disait que c’était normal car ils ont plein de pognon et donc que c’était logique. Maintenant que cette équipe n’arrive plus à gagner, ce sont désormais les derniers des derniers… Ça prouve peut-être que ces 14 victoires consécutives n’étaient pas si faciles à réaliser, ça prouve peut-être aussi que remporter 4 fois de suite la Coupe de France et 5 la Coupe de la Ligue ce n’est pas si facile », a livré le consultant de Canal+, pour qui la fin de cette incroyable série de succès dans les Coupes nationales est tout de même à souligner, tant le PSG affichait une régularité incroyable dans les matchs à élimination directe.