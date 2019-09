PSG : L’incroyable réaction du vestiaire du Barça à la saga Neymar

Dans : PSG, Mercato, Liga.

Il aura été le facteur X du plus gros dossier mercato de l’été : Ousmane Dembélé est l’homme qui a dit non, alors que son départ pour le Paris Saint-Germain était la seule solution envisagée par l’Emir du Qatar pour faire baisser le prix de Neymar.

Une situation forcément difficile à vivre pour un joueur qui a connu, comme le Brésilien, deux saisons difficiles depuis son arrivée, et est le sujet de bien des critiques à propos de son comportement, ses retards et son hygiène de vie, avec les blessures en prime. Mais en dépit de la pression de ses dirigeants, l’ailier français a toujours refusé l’idée de rejoindre le FC Barcelone, et semblait visiblement plutôt bien prendre la chose. La preuve avec cette anecdote assez surréaliste dans les colonnes de L’Equipe.

L’ancien rennais s’amusait en effet des rumeurs lancées par la presse espagnole au sujet des joueurs destinés à être échangés pour faire venir Neymar. Depuis le début de l’affaire, les noms de Dembélé bien sûr, mais aussi Semedo, Umtiti, Rakitic, Vidal ou encore Todibo ont été cités comme monnaie d’échange. Et résultat, dans le vestiaire, Dembélé n’hésitait pas à chambrer ses coéquipiers en indiquant qu’aujourd’hui, c’est untel ou untel qui allait finalement à Paris à sa place. On imagine déjà la scène et la tête des joueurs barcelonais, qui n’avaient visiblement pas une envie débordante de rejoindre le PSG. Ousmane Dembélé non plus...