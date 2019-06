PSG : L'incroyable promesse du clan Rabiot au Paris SG !

Dans : PSG, Mercato, Serie A.

Disparu des radars depuis plusieurs mois, et plongé dans un silence total, Adrien Rabiot est sorti de son mutisme vendredi en confiant à des journalistes italiens, depuis son lieu de villégiature en Toscane, qu'il avait effectivement reçu une proposition de la Juventus et que l'intérêt du club italien était forcément un beau challenge pour lui. Mais si la possibilité de voir le milieu de terrain en fin de contrat au Paris Saint-Germain rejoindre la Vieille Dame existe, le PSG n'a pas totalement abdiqué dans une éventuelle prolongation de celui qui est mis à l'écart depuis plus de six mois.

Selon SoccerLink, Leonardo n'a pas attendu d'être officialisé à son poste de directeur sportif du Paris SG pour reprendre contact avec Véronique Rabiot. Et la mère et agent d'Adrien Rabiot aurait fait une promesse forte à celui qui est désormais en poste depuis vendredi soir. « Le clan Rabiot et le nouvel homme fort du PSG doivent se voir à la fin du mois de juin. Si la mère et agent du joueur, lui a indiqué qu’elle ne donnerait son accord à aucun club avant cette entrevue, il n’en découle pas moins que cette dernière continue de négocier avec différentes équipes dans le but d’obtenir le meilleur contrat possible. Le mercato a lui ouvert ses portes il y a de cela quelques jours et le Paris Saint-Germain, avec à sa tête un nouveau commandant de bord, entend bien remettre l’avion sur le bon plan de vol », explique le média spécialisé, qui estime donc que malgré la colère des supporters du Paris SG, Adrien Rabiot peut encore changer la donne et rester au PSG.