PSG : L’incroyable pacte pour Neymar avec Messi, Griezmann est dans le coup

Dans : PSG, Mercato, Liga.

Annoncé de manière de plus en plus virulente au FC Barcelone, Neymar ne fait pas forcément l’unanimité chez les socios et même certains dirigeants catalans.

Deux ans après avoir quitté le club en rachetant sa clause libératoire dans une décision que personne n’avait vu venir en Espagne, le Brésilien souhaite désormais revenir. Un timing qui a aussi beaucoup surpris, puisque le FC Barcelone avait décidé de miser le paquet sur Antoine Griezmann afin d’améliorer l’attaque dans le but de récupérer la Ligue des Champions. Mais de son côté, le Français ne fait pas l’unanimité dans le vestiaire, en raison de son choix de snober le Barça la saison passée, avec la mise en scène qui va avec. C’est pourquoi, selon Le Parisien, le président Josep Maria Bartomeu a conclu un pacte assez surprenant avec Lionel Messi, son maitre à jouer et sa star adulée.

« Au départ réfractaire à l’incorporation du Ney, le président Josep Maria Bartomeu, qui cherche à enrôler Antoine Griezmann depuis deux saisons, a fait un pacte avec Messi, l’instigateur de « l’opération Neymar » : le Barça fera son maximum pour ramener le Brésilien ; en échange, Griezmann sera bien accueilli par les poids lourds du vestiaire », explique ainsi le correspondant à Barcelone du journal francilien, persuadé que cette entente permettra au champion d’Espagne d’avoir une attaque renforcée par Neymar et Griezmann cet été.