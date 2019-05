PSG : L'incroyable demande du supporter touché par Neymar

Dans : PSG, Ligue 1.

Il voulait faire du buzz et il l'a fait. Mais visiblement Nelson, ce supporter rennais de 28 ans qui a eu affaire à Neymar samedi dernier après la finale de la Coupe de France, hésite sur la suite à donner à cette histoire qui l'a totalement débordé. Même s'il a porté plainte contre Pierre Ménès, mais pas contre Neymar, même s'il affirme ne pas vouloir gagner de l'argent sur cette histoire dont il explique qu'elle lui vaut un arrêt de travail depuis une semaine et des insultes quotidiennes y compris devant chez lui, cet homme affirme ne pas comprendre la réaction de la star brésilienne du PSG. Il estime également que ses commentaires à l'encontre des joueurs parisiens n'étaient pas méchants, y compris le « raciste » proféré à l'encontre de Marco Verratti, et que cela fait partie du folklore.

Mais, si Nelson n'a pas porté plainte contre Neymar, il a tout de même un souhait assez stupéfiant. « J'ai pris un gros coup psychologiquement, mais Neymar aussi. Je comprends qu'il ne soit pas bien après tout ça. Je demande juste à le rencontrer pour qu'on puisse se dire les choses, s'excuser et se quitter sur une bonne poignée de main, réclame, dans L’Equipe, le supporter en question, qui réussit même à inverser les rôles. Vous imaginez si c'était moi qui l'avais frappé ? Vous imaginez ce qu'il me serait arrivé ? Moi, j'ai envie de me balader dans la rue sans tomber sur un ultra parisien ou pouvoir emmener mes parents à la tour Eiffel sans me faire agresser. » Vendredi, la FFF a confirmé que le dossier de cette affaire était en instruction, Neymar ayant reçu notamment le soutien de Christopher Galtier.