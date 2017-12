PSG : L'hallucinante attaque de Benarbia contre Mbappé !

Dans : PSG, Ligue 1.

Kylian Mbappé a réussi un gros match contre Lille, et ce dimanche l'attaquant français du PSG bénéficie d'excellentes notes dans L'Equipe et Le Parisien, les deux quotidiens étant unanimes pour dire que Mbappé a été l'un des meilleurs joueurs sur la pelouse du Parc des Princes. Mais sur BFM Sport, Ali Benarbia, qui était au stade pour voir ce PSG-LOSC, a un avis radicalement contraire.

« Mbappé était fébrile. J’étais au Parc, il a tout manqué, perdu tous les ballons, toutes les attaques, il n’a fait que des mauvais choix. Il se rattrape sur le troisième but, mais il n’y a plus de gardien. Et il nous fait le joueur qui est super content de son but. Je pense qu’il est en train de vouloir faire comme d’autres joueurs expérimentés alors qu’il devrait garder sa jeunesse et son envie. J’ai connu Henry et Trézéguet au début, ils ont toujours joué comme des jeunes qui voulaient progresser. Lui inconsciemment il se dit qu’il a déjà réussi et il veut faire d'autres choses. Il a tout faux et ses choix sont toujours mauvais pour le moment », a balancé le consultant et ancien joueur, visiblement pas emballé par Kylian Mbappé.