PSG : L'étonnant aveu, Neymar et sa communication SMS

Pendant que le PSG profite de la trêve hivernale essayer de récupérer un Neymar en pleine forme pour la suite de la saison, un joueur du Paris SG brille au Brésil.

Il s’agit d’Adil Aouchiche, fusée de lancement de l’équipe de France U17 qualifiée pour les demi-finales de la Coupe du monde de sa catégorie après son incroyable carton face à l’Espagne (6-1). Avant de défier le Brésil, le meneur de jeu a fait l’objet d’un intérêt particulier de la part de la presse locale. Pourquoi ? Pour la simple et bonne raison que le jeune joueur partage son temps avec Neymar à l’entrainement du PSG. Résultat, il lui a été demandé si la superstar brésilienne s'entendait bien avec lui, s’il donnait des conseils ou au contraire faisait valoir ses exigences. Et Aouchiche a joué le jeu, révélant notamment que l’ancien prodige de Santos préférait s’adresser à certains de ses coéquipiers par le biais de son téléphone, en raison de sa mauvaise maitrise de la langue française.

« On ne se parle pas beaucoup. Mais quand il a quelque chose à dire, il envoie toujours un message ou quelque chose dans le genre parce qu’il ne parle pas encore beaucoup français. Mais il est toujours là pour les joueurs », a fait savoir Adil Aouchiche sur Globo. Une manière de fonctionner assez surprenante, mais qui doit certainement paraitre la plus appropriée à un Neymar qui vient tout juste de se mettre au français, et ne le maitrise pas du tout.