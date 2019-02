PSG : L’époque Neymar ou Coridon ? Julien Cazarre refuse de choisir

Dans : PSG, Ligue 1.

Depuis l’arrivée de Qatar Sports Investments en 2011, le Paris Saint-Germain fait le bonheur de ses supporters.

Zlatan Ibrahimovic, Thiago Silva, Neymar… Autant de stars qui ont ou qui continuent de faire rêver le Parc des Princes grâce au propriétaire qatari. Malgré les déceptions en Ligue des Champions, c’est certain, les fans n’échangeraient pas cette ère contre les précédentes. On pense notamment à cette saison 2007-2008 durant laquelle les Parisiens avaient frôlé la descente. Ou, un peu plus loin, à la formation menée par le milieu offensif Charles-Edouard Coridon (2004-2005).

De quoi rappeler de vieux souvenirs à Julien Cazarre, qui refuse de choisir entre ces différentes époques. « Le PSG de Coridon ou celui de Neymar ? Moi, honnêtement je les aime tous parce que je pense que tu n'apprécies pas l'un si tu n'as pas vécu l'autre, a confié l’humoriste dans un entretien accordé à Football Stories. Si tu aimes Neymar, c'est parce que tu as eu Coridon. C'est quand t'as mangé de la merde que t'aimes le caviar. » Le Martiniquais appréciera…