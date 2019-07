PSG : L'enveloppe de Leonardo est connue, avec une belle surprise

Dans : PSG, Mercato.

Difficile d’y voir clair pour le moment en ce qui concerne la marge de manœuvre attribuée à Leonardo pour renforcer le PSG cet été.

Tout juste arrivé, le directeur sportif sait très bien que le champion de France est étroitement surveillé par l’UEFA, même si aucune interdiction n’a été prononcée après des mois de suspense. Mais finalement, selon Le Parisien, le Brésilien aurait de quoi faire avec l’enveloppe pour les transferts, sans compter bien évidemment les éventuelles ventes à venir. A l’heure où le mois de juillet a débuté et qu’il s’agit donc des comptes pour la saison à venir, le quotidien francilien affirme que Leonardo bénéficie d’un budget pouvant aller jusqu’à 200 ME.

De quoi réaliser quelques belles opérations, et permettre au Paris Saint-Germain de recruter Gianluigi Donnarumma ou bien encore Sergej Milinkovic-Savic. Bien évidemment, en cas de départ de Neymar, le budget pourrait aller jusqu’à doubler afin de compenser le transfert du Brésilien, même s’il n’y aura probablement pas autant de choix si jamais l’ancien barcelonais rentrait au bercail dans le courant du mois d’août. En attendant, Leonardo mise sur les ventes de Draxler et Kurzawa pour faire gonfler son enveloppe, à peine entamée donc avec l’arrivée de Sarabia pour 20 ME.