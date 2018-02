PSG : L'énorme réponse du PSG à l'attaque de Dugarry sur Neymar

Dans : PSG, Ligue 1.

Christophe Dugarry a durement critiqué Neymar suite au match Rennes-PSG, le champion du monde 98 estimant sur RMC que la star brésilienne du Paris Saint-Germain avait eu un comportement honteux en chambrant ouvertement un joueur rennais. « Si t’es un génie tu ne dois pas chier sur la tête de tout le monde, tu dois respecter tout le monde ! On me dit que le chambrage fait parti du jeu ? (...) Désolé, mais il est dans provocation et moi je ne l’accepte pas », avait notamment lancé Christophe Dugarry.

Avec malice, et via Twitter, le PSG a remis en ligne une déclaration du même Christophe Dugarry en ironisant sur le changement de discours de Duga via un bref message : « Difficile à suivre… ». En effet, sur cette même antenne de RMC, l'ancien joueur avouait avoir été lui-même un modèle du genre dans le domaine de la provocation. « Je me réfère à ma carrière chez les professionnels, j’étais un chambreur professionnel. J’étais toujours dans la provocation avec les adversaires, avec l’arbitre, avec tout le monde. Je le faisais moi aussi très souvent... », avait lancé Christophe Dugarry, qui a clairement une attitude à géométrie variable.