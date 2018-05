PSG : L’énorme réponse de Tuchel sur le mercato du PSG

Dans : PSG, Mercato, Bundesliga.

Arrivé officiellement il y a une semaine, intronisé dimanche dernier, Thomas Tuchel a confié qu’il n’attendait qu’une seule chose : de pouvoir commencer à travailler avec des joueurs de très haut niveau pour mettre en place son plan de jeu et sa philosophie.

Il faudra toutefois se montrer patient avant de récupérer un groupe au complet, et l’ancien coach du Borussia Dortmund sait bien que, jusqu’au mois de septembre, beaucoup de questions vont tourner autour du marché des transferts. Avec un humour un peu pince sans rire, le technicien allemand s’en amuse visiblement, puisqu’il a été interrogé sur la possibilité de faire venir Julian Weigl. Le milieu de terrain international allemand de 22 ans a déjà été sous ses ordres à Dortmund, et il correspond au profil de joueur récupérateur et prometteur que cherche le PSG. Mais quand bein SPORTS lui demande s’il va tout faire pour le venir faire venir à Paris, alors Thomas Tuchel explique ce ne sera pas forcément le cas.

« Est-ce que j’aimerais faire venir mon joueur préféré, Julian Weigl ? J’ai beaucoup de joueurs préférés et la plupart sont déjà au PSG. Quant aux autres, à eux de prouver pour le devenir. Donc je ne peux pas trop m’exprimer là-dessus », a livré Thomas Tuchel, qui n’a pas envie de passer pour celui qui va faire la révolution après deux saisons décevantes sur le plan européen. Et au passage, le nouveau coach des champions de France rappelle la qualité de l’effectif qu’il a sous la main, tout en expliquant que tout le monde aura sa chance.