PSG : L’énorme message de cette star qui ne veut jamais partir

Dans : PSG, Mercato.

Sur le point d’entrer par la grande porte dans l’histoire du Paris Saint-Germain, Edinson Cavani va inévitablement devenir le meilleur buteur de l’histoire du club de la capitale dans les prochaines semaines.

Une manière de marquer la légende du PSG, mais aussi de dépasser Zlatan Ibrahimovic, qui l’avait clairement mis en difficulté lorsque le Suédois trônait sur l’attaque parisienne, et ne laissait que les ailes à son compère uruguayen. L’idée d’un départ avait même surgi dans l’esprit de l’ancien napolitain, qui avait écouté ce qu’on pouvait lui proposer du côté de Manchester United. Ce temps paraît désormais bien loin, et si son nom est parfois murmuré du côté de la Serie A, Edinson Cavani a livré dans la presse anglaise une nouvelle déclaration d’amour envers Paris, avec sa volonté d’y gagner enfin la Ligue des Champions et d’y finir sa carrière. Tout simplement.

« J’aime vraiment ce club. Je veux rester ici pour longtemps. On ne sait jamais ce qui peut se passer dans le football, mais mon souhait est vraiment d’être heureux au PSG, et de gagner beaucoup de trophées ! Dans chaque compétition, il ne peut y avoir qu’un seul vainqueur. Mais Paris est l’une des meilleures équipes du monde. Ce sera difficile de remporter la C1, mais c’est ce que nous voulons faire. Gagner la L1, puis la Ligue des champions », a annoncé le buteur uruguayen dans les colonnes du Telegraph. Un vœu partagé et forcément légitime, car malgré la perspective d’affronter le Real Madrid dès le mois de février, Paris n’a jamais mis sur pied une équipe aussi forte.