PSG : L’énorme duo Mbappé-Neymar dope l’attaque de Paris !

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1.

Recruté par le Paris Saint-Germain en provenance du FC Séville cet été, Pablo Sarabia va devoir cravacher pour se faire une place dans le onze de départ de Thomas Tuchel.

Et pour cause, le secteur offensif du PSG s’est bien étoffé en fin de mercato avec le recrutement de Mauro Icardi et la réintégration de Neymar, finalement conservé par le club en dépit d’une offre du FC Barcelone. Mais qu’importe, l’Espagnol veut voir le PSG triompher et selon lui, cela a toutes les chances d’arriver grâce au talent incommensurable de Neymar mais également de Kylian Mbappé.

Interrogé par El Pais, le néo Parisien s’est dit impressionné par le Brésilien et par le Français. « Mbappé a des capacités physiques impressionnantes et il est bon techniquement. Mais ce qui frappe, c'est sa vitesse et son départ arrêté, il passe de zéro à cent en un rien de temps. C'est une très bonne nouvelle que Neymar reste avec nous. Il a une qualité très marquée et un changement de rythme qu'il utilisera beaucoup j'espère » a commenté Pablo Sarabia, impatient d’évoluer au côté de Neymar en match. Peut-être dès samedi au Parc des Princes face à Strasbourg ?