PSG : L'énorme demande de Ben Arfa pour quitter le PSG !

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1.

Hatem Ben Arfa entame la dernière ligne droite de son contrat au Paris Saint-Germain et le joueur formé à l'Olympique Lyonnais ne semble pas vouloir faire le moindre cadeau au PSG, préférant rester sur le banc de touche ou dans les tribunes plutôt que de perdre un centime. Si du côté du Paris SG on laisse filtrer que les discussions continuent avec le clan Ben Arfa afin que ce dernier trouve à l'amiable et dans un deal gagnant-gagnant une porte de sortie dès le mercato d'hiver, France-Football affirme ce mardi que la réalité serait toute autre.

En effet, Hatem Ben Arfa aurait mis un marché très clair dans les mains de Nasser Al-Khelaifi et Antero Henrique. « Ben Arfa veut 10 ME. C’est ce que HBA aurait demandé pour quitter le PSG en janvier. Ce chiffre correspond au restant dû de ses salaires jusqu’à la fin de son contrat en juin, plus toutes les primes qu’il toucherait dans l’absolu s’il allait au terme de son bail », explique l'hebdomadaire footballistique. De quoi forcément tendra la situation entre Ben Arfa et le PSG, et ne pas entrevoir une issue heureuse d'ici la fin du mercato d'hiver.