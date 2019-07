PSG : L'énorme clash approche, Neymar a pris une décision radicale

Dans : PSG, Ligue 1.

Une énorme provocation avant de rentrer en France, voilà comment Neymar est parvenu à mettre tout le monde sur les dents.

En plus de son retard d’une semaine qui lui a déjà valu un communiqué salé de la part du Paris Saint-Germain, le Brésilien a expliqué dans sa première prise de parole médiatique depuis des semaines, que le meilleur souvent de sa carrière restait l’humiliation du PSG sous le maillot du FC Barcelone en 2017. De quoi planter le décor à l’heure où il est attendu ce lundi pour la reprise de l’entrainement, une semaine après la date prévue. Mais avant de chausser les crampons, le numéro 10 du Paris Saint-Germain passera par le bureau de Leonardo pour s’expliquer de vive voix avec lui, alors que les deux hommes ne se sont eus qu’au téléphone pour le moment.

Et selon UOL, média très proche de l’ancien de Santos, le « Ney » va réitérer son envie de quitter le champion de France, et très rapidement puisqu’il n’a pas l’intention de faire la préparation estivale et donc la reprise de l’entrainement, les tournées à l’étranger et ainsi de suite. Une décision prise pour éviter de nuire au bien du groupe selon les confidences du joueur. Une option pour le moment démentie par le clan Neymar, pour qui l’idée serait de ne pas faire de vagues pour faciliter ce transfert en bonne intelligence. Si le Brésilien continue de faire des déclarations provocantes, cela risque d’être difficile.