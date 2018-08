PSG : L'énorme bizutage de la légende Buffon au PSG !

Dans : PSG, Ligue 1.

C'est ce jeudi, que Gianluigi Buffon a eu droit à son bizutage lors d'un repas organisé à l'hôtel du Paris Saint-Germain en Chine. Dans une séquence relayée par son compatriote Marco Verratti, on voit le légendaire gardien de but italien du PSG se lancer dans la chanson avec beaucoup d'enthousiasme. Au programme, Vita Spericolata de Vasco Rossi, un tube qui date des années 80 et qui a visiblement inspiré Gianluigi Buffon et a amusé la totalité du groupe parisien. Star ou pas, Gianluigi Buffon ne s'est pas pris la tête.