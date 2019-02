PSG : L'Emir du Qatar lui fait des offres, Arsène Wenger les refuse

Dans : PSG, Ligue 1.

La lutte interne supposée entre Thomas Tuchel et Antero Henrique a suscité bien des commentaires en cette dernière semaine de mercato, l'entraîneur du Paris Saint-Germain ayant quand même reconnu samedi en conférence de presse qu'il avait ses avis et que le directeur sportif du PSG avait les siens. Et tandis que le départ d'Henrique est de plus en plus souvent envisagé en fin de saison, la possibilité de voir Arsène Wenger prendre la place laissée vacante est redevenue d'actualité au Paris SG où l'ancien manager d'Arsenal est très apprécié.

Mais ce dimanche, le JDD affirme que le dossier Arsène Wenger n'a pas du tout avancé, et que pour l'instant, même s'il est proche des dirigeants qataris, l'Alsacien n'a pas accepté deux offres qui lui ont été récemment faites. « L’hypothèse de voir Arsène Wenger au PSG a repris de la vigueur alors que la position d’Antero Henrique est fragilisée. L’été dernier, le Cheikh Tamim ben Hamad Al-Thani avait sondé l’ex-manager d’Arsenal pour devenir directeur général en charge du sportif au sein du club parisien, ou bien pour tenir un rôle au Qatar avec le Mondial 2022 à l’horizon. Il n’y aurait rien eu de plus depuis. Wenger a de nombreuses propositions, notamment de la Fifa et de l’UEFA, depuis son départ d’Arsenal. Il n’aurait toujours pas pris de décision. Avec Thomas Tuchel, l’admiration est réciproque mais, du côté du PSG, on dément cette piste », explique le Journal du Dimanche, ce qui met évidemment du plomb dans l'aile à cette rumeur.