PSG : L'Emir du Qatar a tranché pour Thomas Tuchel !

Dans : PSG, Ligue 1.

Le Paris Saint-Germain vit une fin de saison cauchemardesque puisque le club de la capitale en est à 4 défaites lors de ses six derniers matches, et notamment la finale de la Coupe de France, une situation totalement inédite depuis que le Qatar a racheté le club de la capitale en 2011. Alors forcément, la position de Thomas Tuchel au PSG ne semble plus aussi évidente qu'il y a encore quelques mois, la prolongation de contrat à priori signée par l'entraîneur allemand n'ayant pas encore été officialisée. Et tout cela intervient au moment même où le nom de José Mourinho revient comme une ritournelle, le Special One avançant discrètement ses billes du côté du Qatar.

Mais ce dimanche, Téléfoot est affirmatif concernant l'avenir de Thomas Tuchel au Paris SG. « Thomas Tuchel n'est pas menacé au PSG », indique la Une, qui explique que l'Emir du Qatar n'a pas l'intention de limoger un entraîneur dont il a demandé la venue l'an dernier. La confiance sera donc maintenue, reste toute de même à savoir si le technicien allemand du Paris Saint-Germain aura les renforts qu'il souhaite pour pouvoir relancer une équipe actuellement en plein doute et qui semble à bout de course. Là encore, la balle est dans le camp de Doha.