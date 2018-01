PSG : L'effort financier du Betis qui peut sauver le mercato parisien

Dans : PSG, Mercato.

Poussé vers la sortie par le Paris Saint-Germain, Lucas souhaitait absolument rebondir au sein d’une formation huppée.

Certains prétendants comme le FC Nantes et le Betis Séville ont donc été recalés en décembre dernier. Mais quelques semaines plus tard, l’ailier de 25 ans s’aperçoit qu’il a peut-être visé trop haut. Bien qu’annoncés parmi ses prétendants, Manchester United, Tottenham et Naples n’ont pas transmis d’offre concrète. Du coup, le Brésilien a revu ses exigences à la baisse et a demandé à son représentant Nicolas Torcelli d’avancer avec le Betis, révèle le quotidien Le Parisien.

Invité lors du match perdu à domicile contre le FC Barcelone (0-5) dimanche, l’agent a beaucoup apprécié l’ambiance du stade Benito-Villamarin et la volonté des dirigeants dans le dossier Lucas. En effet, le club andalou, conscient que Paris refuse de prêter son joueur, serait prêt à proposer une offre de transfert à 18 M€, plus des bonus qui pourraient faire grimper la facture à 30 M€, sans compter un pourcentage sur une éventuelle revente. A priori, la proposition ne suffira pas pour atteindre les 40 M€ réclamés par le PSG, qui espère que les clubs anglais feront grimper les enchères en fin de mercato.