PSG : L'avocat de l'accusatrice de Neymar remonte sur le ring

On l'a appris ce vendredi après-midi, la justice brésilienne a décidé de classer sans suite la plainte pour viol déposée en juin dernier par une jeune femme, venue spécialement du Brésil à Paris pour rencontrer Neymar dans un palace parisien. Si la star du PSG n'a pas nié avoir eu une relation sexuelle avec Najila Trindade, Neymar a toujours dit que cette dernière était consentante, ce que les enquêteurs ont confirmé suite à une enquête pour le moins spectaculaire et riche en rebondissements divers et variés.

Mais pour l'avocat de Najila Trindade, l'heure est venue de contre-attaquer, et Maître Cosme Araujo a d'ores et déjà annoncé qu'il allait tenir une conférence de presse afin de donner son opinion sur des éléments techniques du dossier, estimant que la police n'était pas allée au bout de son travail. Mais cela ne changera rien sur le plan juridique, l'affaire est classée et ne pourra éventuellement être réouverte que si des éléments nouveaux apparaissent au grand jour et sont présentés à la police.