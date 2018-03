PSG : L’avenir, le coach, Al-Khelaïfi préfère se taire

Dans : PSG, Ligue 1.

Nasser Al-Khelaïfi, président du PSG, après l’élimination face au Real Madrid en Ligue des Champions : « On est très déçu pour ce résultat. La deuxième mi-temps a été bonne. On aurait pu marquer en première mi-temps. Quand eux ont marqué on avait encore de l’espoir. Mais après le rouge de Marco Verratti a tué le match. On sait que le Real Madrid a l’expérience. On n’a pas fait ce que l’on voulait. Aujourd’hui on est très déçu, on est énervé. On ne veut pas répondre à chaud. Pour le futur on verra plus tard »