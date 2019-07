PSG : L’autre plan du Barça pour amortir le transfert de Neymar

Dans : PSG, Liga, Mercato.

Alors que le FC Barcelone tente de récupérer Neymar, beaucoup d’observateurs et de supporters espagnols ne sont pas emballés.

Notamment en cause, le sacrifice financier nécessaire pour l’arracher au Paris Saint-Germain. Les sommes varient en fonction des sources, mais il faudra largement dépasser les 100 M€ et ajouter au moins un joueur du calibre de Philippe Coutinho. Autres points inquiétants pour les sceptiques, le niveau de jeu et la fragilité du milieu offensif pendant ses deux saisons parisiennes. De son côté, Mundo Deportivo prend ces éléments en compte, mais n’oublie pas les effets positifs d’un éventuel retour de Neymar.

En effet, le média catalan affirme que cette opération serait un gros coup marketing. Grâce au retour de l’international auriverde, la marque FC Barcelone « se multiplierait de manière exponentielle », lâchent nos confrères. Ce qui permettrait au Barça de revoir à la hausse ses accords avec certains partenaires. Et surtout, le champion d’Espagne, en discussions avec plusieurs sociétés pour le naming du Camp Nou, pourrait demander un montant nettement supérieur si Neymar revenait. De quoi amortir le prix de son possible transfert.