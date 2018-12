PSG : L'autoritaire Tuchel a forcé Neymar à partir en vacances…

Dans : PSG, Ligue 1.

Laissé au repos pour le huitième de finale de Coupe de la Ligue à Orléans (1-2), Neymar en a profité pour partir au vacances.

Le meneur de jeu du Paris Saint-Germain s’est affiché au Brésil sur les réseaux sociaux, alors que ses coéquipiers préparent la réception du FC Nantes samedi soir. S’agit-il d’un nouveau passe-droit accordé à l’international auriverde ? Non, répond Thomas Tuchel. En réalité, l’ancien joueur du FC Barcelone, touché aux adducteurs, souhaitait jouer malgré sa blessure. Mais s’est heurté au refus de son entraîneur qui l’a expédié dans l’avion.

« Oui, il a eu mon autorisation, a indiqué l’Allemand. Il était blessé mais il a joué pour nous contre Belgrade. C'était un risque, mais c’était très important donc on a pris ce risque. Nous sommes heureux que les choses n'aient pas été plus mal. Il veut toujours jouer. Orléans, Nantes... Mais dans ces moments-là, nous devons être intelligents et ne prendre aucun risque avec cette blessure. Si c'était une finale ou le dernier match de la saison, ça aurait été possible de le faire jouer, mais là il était nécessaire de rester calme. C'est ma décision de l'autoriser à rentrer au Brésil. » Neymar aurait donc préféré défier Orléans au lieu de partir en vacances, on a quand même du mal à y croire…