PSG : L’ASSE s’incline devant l’OL dans ce dossier du mercato

Dans : PSG, Mercato, OL, ASSE.

En grande difficulté au classement, l’AS Saint-Etienne a besoin de se renforcer cet hiver, avec au moins un joueur par ligne. Pour cela, le club du Forez vise des éléments expérimentés, avec du caractère, et qui connaissent la Ligue 1. Autant dire que le profil d’Hatem Ben Arfa, en froid avec le PSG et quasiment libre s’il parvient à négocier son départ du club de la capitale, a de quoi intéresser les Verts. Néanmoins, les dirigeants stéphanois ont déjà rendu les armes dans ce dossier selon les informations de butfootballclub.

En effet, l’AS Saint-Etienne serait tout d’abord sceptique sur la possibilité de voir Ben Arfa quitter le PSG dès le mois de janvier, alors que le bras de fer semble sans fin entre le natif de Clamart et son club. En cas d’issue heureuse, l’ancien de l’OM n’aurait de toute façon pas coché l’ASSE dans sa liste de destination, envisageant même plutôt de se tourner vers l’OL, son club formateur, ou bien de repartir sur Nice, qui avait réussi à le relancer il y a deux ans de cela. Sinon, en dehors de la Ligue 1, Ben Arfa écouterait aussi les propositions qui seront effectuées à l’étranger, et notamment en Turquie. Autant dire que l’ASSE, qui a besoin d’être rapide et efficace au mercato, n’a plus l’intention de perdre de temps sur cette éventuelle arrivée.