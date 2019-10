PSG : L’Argentine s’affole, Paris débarque pour un gardien à 22 ME

Dans : PSG, Mercato.

Il faut croire que le Paris Saint-Germain a vraiment prévu un petit séjour en Argentine la semaine prochaine.

En tout cas, plusieurs sources locales affirment que le club francilien se déplacera pour observer la demi-finale retour de Copa Libertadores entre Boca Juniors et River Plate mardi. Comme annoncé un peu plus tôt ce samedi, le milieu et le défenseur central de River, Exequiel Palacios et Lucas Martinez Quartan, sont annoncés dans le viseur du PSG. Mais la presse s’emballe et voit une autre cible parisienne, cette fois du côté de Boca. En effet, Paris s’intéresserait au gardien Esteban Andrada (28 ans).

« Il y aura des gens du Paris Saint-Germain qui viendront spécialement pour le voir, a confié le journaliste de TNT Sports Martin Costa. Ils le suivent depuis un moment. Ils viennent le voir. » Une information assez étonnante puisque le champion de France n’a pas vraiment besoin de renfort à ce poste. Derrière le titulaire Keylor Navas, Sergio Rico sert de doublure le temps de son prêt en provenance du FC Séville. Pendant qu’Alphonse Areola vit la même expérience au Real Madrid. De plus, Andrada a signé un nouveau contrat en mai dernier avec une clause libératoire à 22,5 M€. Plutôt cher pour un éventuel gardien numéro 2.