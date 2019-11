PSG : L’anniversaire de Neymar approche, Leonardo et Al-Khelaifi alertés !

Dans : PSG.

Alors qu’il est actuellement en phase de reprise du côté du Paris Saint-Germain, Neymar sera particulièrement attendu en début d’année 2020. Au moment où le club francilien jouera sa saison.

Arrivé durant l’été 2017 avec le statut de joueur le plus cher de l'histoire du football, le Ney n’a pas encore répondu aux attentes au sein du club de la capitale. Blessé à plusieurs reprises, que ce soit au pied, à la cheville, aux adducteurs ou à la cuisse, l'international brésilien a loupé de nombreux mois de compétitions à Paris. Lors des deux dernières saisons, le joueur de 27 ans était notamment absent au moment fatidique de la saison, à l’occasion de la phase finale de la Ligue des Champions. L’Auriverde avait alors profité de sa blessure pour fêter ses anniversaires le 5 février, ceux de sa soeur Rafaella (le 11 mars), tout en participant au Carnaval de Rio à la fin du mois de février… Des écarts très mal vus autour du PSG, Nasser Al-Khelaifi ayant reconnu en fin de saison que tout cela était excessif. Alors, est-ce que le retour de Leonardo au poste de directeur sportif, notamment pour calmer Neymar, va changer la donne dans ce domaine-là ? Daniel Riolo se pose la question.

« Leonardo qui muselle bien Neymar ? On verra ça au moment du fameux anniversaire… Est-ce qu’il pourra le faire de la même façon que les saisons précédentes ? Le carnaval, et le machin… Ça paraît tout con ce qu’on dit, mais ce sont de petits symboles. Ça peut paraître complètement absurde, mais on a l'impression que s’il fête son anniversaire de la même façon, c’est-à-dire en grande fiesta, c’est que rien n’aura changé. C’est juste une fête d'anniversaire. Mais l’image des mecs qui terminaient torchés à 5h du matin, ça donnait un peu le sentiment : ‘On fait ce qu’on veut au PSG’. Leonardo est aussi venu pour leur dire de se calmer un peu avec ça », a lancé le journaliste de RMC, qui sait que les Parisiens enchaînent les petites fêtes ces derniers temps, entre les anniversaires familiaux ou Halloween… Preuve que le groupe vit bien, mais pour valider tout cela, il faudra que les joueurs de Thomas Tuchel soient concentrés à 100 % sur le terrain à partir de février prochain.