PSG : L'Angleterre débarque subitement à Paris au mercato

Dans : PSG, Mercato, Premier League.

Sauf surprise, Kevin Trapp sera dans les buts du Paris Saint-Germain ce dimanche soir à Rennes en Coupe de France, Unai Emery souhaitant donner du temps au gardien allemand. Cela tombe bien, l'agent de Trapp a récemment fait savoir que ce dernier voulait impérativement jouer des matches durant cette deuxième partie de saison dans la perspective du Mondial 2018. Mais c'est une évidence, en Ligue 1 et en Ligue des champions, l'Allemand va retrouver le banc de touche, Alphonse Areola étant le choix numéro 1 de l'entraîneur du PSG.

Alors, même si le club de la capitale ne semble pas vouloir envisager le départ de Kevin Trapp lors de ce mercato d'hiver, aucun remplaçant n'étant dans les tuyaux, du côté de la Premier League, cela bouge. Ce dimanche, le Daily Mail affirme que les dirigeants de Newcastle ont fait du gardien de but du PSG une de leurs priorités en ce mois de janvier. Dans un premier temps, les Magpies souhaitaient s'offrir Joe Hart, qui est actuellement prêté par Manchester City à West Ham, mais l'affaire n'est pas facile et c'est pour cela qu'ils se seraient tournés vers Kevin Trapp. Pas évident cependant que le Paris Saint-Germain se laisse plus facilement convaincre que les Citizens.