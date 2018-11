PSG : L'ambiance est volcanique à Paris, Lizarazu y va fort !

Dans : PSG, Ligue 1.

Décidemment, l’accrochage entre Neymar et Edinson Cavani lors du match Brésil-Uruguay fait énormément réagir.

Et si certains consultants tentent de dédramatiser la scène, celle-ci inquiète Bixente Lizarazu. Sur le plateau de Téléfoot, l’ancien défenseur du Bayern Munich a réclamé l’intervention de l’état-major du club. Car clairement, le PSG n’a pas les moyens de se priver d’Edinson Cavani, notamment en Ligue des Champions, selon le consultant de la première chaîne. Reste à voir comment Nasser Al-Khelaïfi gérera tout cela au retour de ses deux stars…

« C'est volcanique, je pense que c'est très chaud entre les deux et que c'est un vrai problème pour le PSG cette saison parce que moi je préfère avoir trois très bons attaquants que deux et aujourd'hui on laisse tout faire à Neymar au PSG, on lui laisse les clés du camion. Et celui qui est mis en difficulté, qui dépend de Neymar d'une certaine façon, c'est Cavani. Il faut que le club arrive à régler ce problème diplomatiquement parce que le PSG sera plus fort comme ça, mais entre les deux, c'est très chaud ! » a déclaré Bixente Lizarazu, inquiet à cause des relations tendues entre les deux joueurs sud-américains du Paris Saint-Germain. Un avis qui tranche avec celui de Kylian Mbappé, lequel a confié devant la presse qu’il n’y avait aucun problème entre les deux stars du PSG.