PSG : L'agent de Cavani met les pieds dans le plat, et embrouille tout

Dans : PSG, Mercato, Serie A, Liga.

Actuellement en pleine tourmente du côté du Paris Saint-Germain, Edinson Cavani ne compte pas en profiter pour faire ses valises pendant le mercato.

« Cavani va devoir regagner sa place ». Dimanche après la brillante victoire contre Rennes en 32e de finale de la Coupe de France (6-1), Thiago Silva avait remis le Matador à sa place. De retour de vacances avec deux jours de retard, alors que le PSG n'a repris le chemin de l’entraînement que le 3 janvier dernier, l'attaquant uruguayen s'est mis une partie du vestiaire à dos. Si ce passe-droit, sanctionné par une mise à l'écart du groupe face à Amiens en Coupe de la Ligue mercredi (2-0), n'est pas grave d'un point de vue sportif, sachant que Paris a gagné ses deux premiers matchs de l'année 2018, celui agace donc en interne. Suffisamment pour que Cavani se mette en danger ? Peut-être pas, mais les rumeurs de son potentiel départ ressurgissent du côté de l'Espagne, où le Real et l'Atletico seraient sur les rangs, mais aussi en Italie. Pas de quoi faire trembler l'agent de Cavani.

« Nous n’allons pas quitter la France. Honnêtement, pour le moment nous n’allons pas quitter la France. L’Inter ? Il n’y a pas de contact et je ne pense pas que le club puisse actuellement se le permettre, mais à l’avenir on ne sait jamais. Dans le football, tout est possible. Et un retour à Naples ? Comme on dit dans le football, on ne sait jamais, je n’exclus rien », a lancé, sur le site Sportnotizie 24, Fernando Guglielmone, qui confirme donc que l'avant-centre de 30 ans va rester à Paris... au moins jusqu'à la fin de la saison, car pour la suite, le représentant du buteur de la Céleste a bien fait comprendre que tout restait possible.