PSG : L'adversaire le plus difficile à dribbler pour Neymar ? La presse espagnole

Dans : PSG.

Véritable star internationale du football, Neymar sait que ses moindres faits et gestes sont épiés, interprétés et commentés.

Même quand il ne dit absolument rien comme ce fut le cas cet été, cela ne l’empêche pas de faire pendant deux mois la Une des journaux à propos de son possible transfert à Barcelone. Mais pour l’instant, ses passages en Espagne sont extra-sportifs. Il était en Catalogne il y a quelques jours pour fêter des anniversaires, et s’est retrouvé récemment à Madrid afin de suivre des rencontres de tennis et y voir plusieurs de ses amis. Mais dans la cité espagnole, le numéro 10 du PSG a été confronté pendant quelques secondes à la presse locale, qui l’a suivie pendant quelques mètres le temps qu’il arrive à sa destination, avec des questions pressantes, sur sa forme, son avenir, sa volonté de rejoindre Barcelone.

Neymar, habitué à ce genre de harcèlement, n’a quasiment pas bronché, se contenant simplement d’un petit rictus rigolard à une énième question sur le Barça et son été précédent, avec cette phrase : « Vous parlez toujours de moi », a confié dans un sourire un peu interloqué le Brésilien au micro d’El Chiringuito TV. Et dire que Neymar va revenir à Madrid dans quelques jours, à l’occasion du match de Ligue des Champions que le PSG doit disputer. S’il venait à jouer, le meneur de jeu parisien se dira qu’il sera au moins tranquille avec la presse espagnole pendant 90 minutes.