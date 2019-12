PSG : Kylian Mbappé se classe 6e du Ballon d'Or

Dans : PSG.

Au fil de la soirée, le top 10 du Ballon d’Or est dévoilé par France Football. Efficace avec le PSG en 2019, Kylian Mbappé hérite de la sixième place.

En attendant de savoir qui sera le grand vainqueur de l’édition, on sait que le premier Français se classe à la sixième place, et il s’agit bien évidemment de Kylian Mbappé. L’attaquant du Paris Saint-Germain se classe entre Alisson Becker (7e) et Mohamed Salah (5e). Les quatre premières places vont désormais se jouer entre Virgil Van Dijk, Sadio Mané, Cristiano Ronaldo et Lionel Messi…

Le top 10 du Ballon d'Or 2019 :

5e : Mohamed Salah (Liverpool)

6e : Kylian Mbappé (PSG)

7e : Alisson Becker (Liverpool

8e : Robert Lewandowski (Bayern Munich)

9e : Bernardo Silva (Manchester City)

10e : Ryad Mahrez (Manchester City)