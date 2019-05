PSG : Kylian Mbappé on fire, il revient en furie avec Paris !

Dans : PSG, Ligue 1.

Samedi soir, à l’issue du match contre Dijon, le Paris Saint-Germain va recevoir son huitième trophée de champion de France au Parc des Princes.

Pour ne pas gâcher la fête, le club de la capitale devra enchaîner une deuxième victoire de suite contre un club luttant pour son maintien. Pas une mince affaire, quand on sait que Thomas Tuchel sera notamment privé de Neymar, Marquinhos, Kimpembe et Thiago Silva. Par contre, l’entraîneur allemand pourra compter sur le grand retour de Kylian Mbappé. Suspendu depuis la défaite en finale de Coupe de France, l’attaquant de 20 ans jouera cet avant-dernier match de la saison à fond. Dans l’objectif de décrocher de nouveaux records.

« Je peux toujours faire mieux, c’était une belle saison sur le plan individuel. Mais elle n’est pas terminée. Il reste deux matchs donc je peux encore aller chercher quelque chose. On va continuer et voir ce qu’il va se passer à la fin. Il me reste 6 buts à inscrire pour devenir le meilleur buteur français du championnat, il y a le record de Zlatan, le Soulier d’Or… Encore de belles choses à accomplir », a lancé, sur le site du PSG, le champion du monde, qui veut donc enfiler les buts comme des perles pour asseoir son statut de meilleur buteur en L1, et pourquoi pas en Europe.