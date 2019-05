PSG : Kylian Mbappé copie Neymar, un champion du monde hurle

Dans : PSG, Ligue 1.

Meilleur buteur du championnat de France et de loin, Kylian Mbappé n’a pas grand-chose à se reprocher d’un point de vue strictement sportif cette saison. En revanche, son comportement laisse parfois à désirer. En effet, supporters et observateurs guettent la moindre faille dans les attitudes du natif de Paris, et le coup de sang de ce dernier face à Rennes, qui lui a valu un carton rouge logique, a donné du grain à moudre à ses quelques détracteurs. Ainsi sur l’antenne de RMC, Frank Leboeuf s’en est donné à cœur joie, regrettant notamment que Kylian Mbappé prenne doucement l’exemple de son partenaire Neymar.

Un fait dommageable pour le champion du monde 1998, qui préférerait que le Parisien prenne exemple sur un joueur comme Cristiano Ronaldo. « Sur le plan du comportement, Kylian Mbappé a évolué, mais cela ne veut pas dire forcément en mieux. Il faut que Mbappé redevienne qui il était au départ. Le problème, et on l’a vu contre l’Argentine à la Coupe du monde. Quand son équipe mène au score largement, il se met à chambrer avec ses passements de jambes etc… Et tu ne peux pas faire ça. On n’a jamais vu Messi faire ça, Cristiano Ronaldo, ça ne lui ressemble pas. Platini ne faisait pas ça, il n’y en a un qui fait ça, c’est Neymar. C’est un message, il se Neymarise » a confié Frank Leboeuf dans des propos rapportés par FootRadio.com. Les deux attaquants du PSG apprécieront…