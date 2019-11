PSG : Kylian Mbappé climatise le Paris SG au mercato

Dans : PSG.

Courtisé par le Real Madrid, Kylian Mbappé sera à un tournant de sa jeune carrière cet été. En effet, il ne lui restera plus que deux ans de contrat au Paris Saint-Germain…

C’est précisément pour cette raison que le club de la capitale française souhaite prolonger au plus vite sa pépite, comme annoncé par L’Equipe en fin de semaine dernière. « Les discussions autour de Mbappé ça agace. Il a un contrat de deux ans et demi. C’est agaçant. De parler de volonté, de rêve etc, ce n’est pas le moment. Kylian est un joueur très important pour nous » indiquait par ailleurs Leonardo après la victoire à Bruges mercredi, histoire de rappeler que Mbappé était un pion essentiel du PSG. Cela a certainement flatté l’égo du Français.

Néanmoins, à en croire les informations du 10 Sport, le champion du monde 2018 n’a pas été très réceptif aux premières approches de Paris au sujet d’une éventuelle prolongation de contrat. En effet, dans le camp Mbappé, la signature d’un nouveau bail ne serait absolument pas à l’ordre du jour. Le média indique par ailleurs que pour l’heure, la stratégie de Kylian Mbappé lors du prochain mercato n’a pas encore été définie avec son entourage. Une prolongation à Paris semble donc toujours être possible… tout autant qu’un départ dès cet été pour le Real Madrid, prêt à dégainer une offre supérieure à 300 ME pour le recruter.