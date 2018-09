PSG : Kylian Mbappé arbitré par Tony Chapron, ça donne ça...

Dans : PSG, Ligue 1, Nîmes.

On l'a appris vendredi, Kylian Mbappé passera, bien malgré lui, devant la commission d'appel de la FFF le 20 septembre suite à son expulsion face à Nîmes puisque Teji Savanier, le joueur nîmois qui a fait craquer le champion du monde lors du match contre le PSG, a décidé de contester ses 5 matches de suspension. Privé lui de 3 rencontres de Ligue 1, Kylian Mbappé risque de voir alourdir sa peine, la Fédé étant souvent plus sévère que la LFP. Interrogé sur Canal+ Sport, pour qui il est désormais consultant, Tony Chapron juge que Mbappé ne mérite pas une peine plus sévère, l'ancien arbitre voyant l'attaquant du Paris SG comme une victime plus qu'un coupable dans cette histoire.

« Il y a un joueur qui tente de blesser Mbappé et je trouve que c’est malsain. Le geste de Savanier est malsain. C’est dangereux et ça risque de blesser le joueur parisien. Après la réaction de Mbappé est regrettable. Il a un devoir d’exemplarité notamment lorsque l’on s’appelle Kylian Mbappé, que l’on est champion du Monde et que l’on est la star que tout le monde regarde, il faut avoir le contrôle de ses pulsions. Mais j’arrive à comprendre que lorsqu’on a peur pour son intégrité physique, et bien on réagit », a confié celui qui a terminé sa carrière d'arbitre en collant un tacle à un joueur du FC Nantes. Tony Chapron sait donc de quoi il parle...