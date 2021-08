PSG : Kylian Mbappé accusé, une honte ?

Dans : PSG.

Encore et toujours dans l’incertitude la plus totale par rapport à son avenir au sein du Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé a reçu un soutien de poids de la part d’Habib Beye.

Depuis plusieurs semaines, tout le monde tombe sur Kylian Mbappé. Le week-end dernier, alors que le public du Parc des Princes n’avait d’yeux que pour Lionel Messi, la nouvelle recrue star du PSG, certains supporters parisiens ont trouvé bon de siffler le nom de Mbappé à l’annonce des compositions d’équipes… Si les vestes se sont vite retournées, quand le champion du monde a marqué un but et délivré deux passes décisives pour offrir la victoire aux siens, cette situation montre que le dossier Mbappé énerve grandement à Paris, surtout que le Real Madrid rôde. En fin de contrat en 2022, l'international français refuse toujours de prolonger son bail. De quoi agacer certains suiveurs, qui demandent à Mbappé de sortir du silence. Un avis pas vraiment partagé par Habib Beye, pour qui Mbappé est libre de faire ce qu’il a envie.

« Si Mbappé n'a pas envie de resigner, c'est sa situation personnelle »

« Mbappé ne doit rien au club ! Il a un contrat à durée déterminée qu'il a signé. Aujourd'hui, il est dans son contrat, il n'y a pas de devoir quelque chose au club. Un footballeur en fait, à un moment donné, c’est un produit. Lorsque ça marche moins, on vous écarte et on en prend un autre. Aujourd'hui, il est à un an de la fin de son contrat, il est dans une situation individuelle où il se dit : “Je suis sûrement dans une des meilleures équipes d'Europe, je vais y rester, je ne suis pas obligé de resigner”. Ça ne l'empêchera pas de faire une grande saison si ça se trouve et d'atteindre les objectifs que veut le PSG et qu'il veut également personnellement et de s'en aller. Et il aura respecté un contrat que lui aura donné le PSG, il aura été performant depuis cinq ans et il n'y a pas de débat à dire : “Il doit resigner au PSG”. Non, il ne doit pas resigner ! S'il n'a pas envie de resigner, c'est sa situation personnelle », a lancé le consultant de Canal+, qui sait que Mbappé jouera à 100 % tant qu’il portera le maillot du PSG. Et même s’il venait à quitter Paris libre en 2022, le Tricolore fera son maximum cette saison pour remporter enfin la Ligue des Champions aux côtés de Messi et Neymar.