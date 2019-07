PSG : Kylian Mbappé a mis Paris en mode panique

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1.

Non il ne s'agit pas de mercato, mais oui il s'agissait de bouger, Kylian Mbappé a donné des sueurs froides au Paris Saint-Germain juste avant le départ du club de la capitale pour la Chine, où le PSG est arrivé cette nuit avec toutes ses stars. Car, après un contrôle anti-dopage surprise intervenu mardi lors du dernier entraînement, Kylian Mbappé s'est rendu compte qu'il avait perdu son passeport. Sans ce document, impossible de décoller avec ses coéquipiers vers la Chine, tout cela à quelques heures du départ de l'avion parisien. On imagine bien les rumeurs qui auraient circulé si au moment de la photo de famille devant l'avion, Kylian Mbappé avait été absent.

Mais, après avoir tout de même envisagé de décaler le départ du Champion du monde français, le Paris Saint-Germain a mis en action l'ensemble de ses soutiens afin d'obtenir d'urgence un passeport pour Kylian Mbappé. Et finalement, selon L'Equipe, c'est à la toute dernière minute que la star française du PSG a récupéré un passeport dans le cadre d'une procédure d'urgence, laquelle existe, et le Paris SG a donc pu embarquer son joueur dans le même avion que Neymar et ses autres coéquipiers. On imagine que les dirigeants du Paris Saint-Germain ont dû respirer un grand coup quand même.