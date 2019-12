PSG : Kurzawa titulaire, Riolo y voit un plan au mercato

Dans : PSG.

Ce mercredi soir, le Paris Saint-Germain affronte Galatasaray en Ligue des Champions. Un match pour lequel Layvin Kurzawa est titulaire à gauche de la défense…

Un choix qui fait jaser les supporters parisiens, lesquels sont exaspérés par les mauvaises performance de Kurzawa depuis le début de la saison. Pour Daniel Riolo, cette décision de Thomas Tuchel cache forcément quelque chose. Ainsi, le consultant de RMC a indiqué ce mercredi soir avec une bonne dose d’ironie que la titularisation de l'ancien Monégasque était peut-être une stratégie avant le mercato hivernal, alors que Layvin Kurzawa sera en fin de contrat l’été prochain et pourrait faire ses valises dès le mois de janvier contre une faible indemnité de transfert.

« Je me demande si la titularisation de Kurzawa ne cache pas une stratégie du PSG pour l’exposer avant le mercato (rires). D’autant que le championnat de Turquie est un championnat dans lequel plusieurs joueurs en fin de course s’engagent... Plus sérieusement, la non-titularisation de Verratti en revanche, je comprends ce choix car tu as besoin qu’il soit là en 8es et c’est trop risqué avec son carton jaune. Cavani ? S’il n’a pas une mi-temps ce soir c’est scandaleux » a commenté Daniel Riolo, pour qui Layvin Kurzawa n’a évidemment pas sa place au sein du onze de départ du Paris Saint-Germain. Et qui ne se gêne jamais pour le rappeler de manière très régulière ces derniers mois.