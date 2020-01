PSG : Kurzawa se fait plomber en plein mercato

Dans : PSG.

Courtisé par Arsenal, qui rêve de le recruter gratuitement au mois de juin, Layvin Kurzawa s’est fait dresser un portrait bien peu flatteur.



Ancien défenseur et recruteur d’Arsenal à une époque où le club londonien faisait encore peur, Gilles Grimandi demeure une voix écoutée chez les Gunners, même s’il n’y tient plus de rôle. Et pour celui qui est passé de manière éphémère à Nice ces derniers mois, la piste menant à Layvin Kurzawa a clairement de quoi le mettre KO debout. Le consultant du Late Football Club ne comprend vraiment pas pourquoi Arsenal irait chercher le latéral parisien, qui est plutôt sur la pente descendante et ne semble pas capable d’aider le club anglais à se relancer.



« Est-ce que j’aurais recruté Kurzawa ? Non. Je l’ai suivi à Monaco, je pense que c’est un garçon qui a de la qualité, c’est un garçon qui a certainement le potentiel pour être l’un des meilleurs à son poste, mais malheureusement il y a des manques. Je ne le vois pas progresser, je ne vois pas en lui un garçon qui a envie d’aller chercher le très haut niveau. Pour Arsenal, il n’est pas dans le profil du projet du club. Il y a des jeunes qui arrivent derrière, il a un certain âge aujourd’hui, je ne vois pas l’intérêt pour Arsenal de prendre Kurzawa », a clairement fait comprendre Gilles Grimandi, assez cash sur cette possible arrivée. En juin prochain, Kurzawa aura en tout cas l’avantage d’être libre, ce qui pourrait donner des idées à des clubs anglais. Mais Arsenal est prévenu, ce ne sera peut-être pas le bon plan assuré après son passage décevant au PSG.