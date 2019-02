PSG : Kurzawa raconte ses sacrifices pour survivre à Paris

Dans : PSG, Ligue 1.

Victime d’une pubalgie la saison dernière, puis d’une hernie discale, Layvin Kurzawa est resté éloigné des terrains pendant des mois.

Le latéral gauche a en effet attendu ce mercredi pour profiter de sa première titularisation en Ligue 1 cette saison. Résultat, l’international français a livré une prestation encourageante face à Montpellier (5-1), avec un but inscrit de la tête. Mais surtout, Kurzawa a pu disputer l’intégralité de la rencontre, validant tout le travail réalisé pendant sa convalescence.

« Jouer 90 minutes, ça fait beaucoup de bien déjà. Et ça fait plaisir. J’en avais besoin, s’est réjoui l’ancien Monégasque en zone mixte. Et mon but, comme tous ceux que j’ai mis, c’est du bonus pour l’équipe. Je suis content. J’ai bien rempli mes objectifs et j’ai apporté ce que je pouvais. Et je suis content du match qu’on a fait. J’ai bossé sans arrêt et là j’espère que je sors du tunnel. J’ai eu la pubalgie, puis l’hernie discale, je suis reparti de zéro, mais je ne vais pas m’arrêter de bosser. »

Kurzawa bientôt prolongé ?

« J’ai fait des efforts dans plein d’aspects, à l’entraînement, sur le terrain ou dans la vie de tous les jours. Et le fait d’être papa aujourd’hui, ça me change encore plus. Je pense à ma fille, ma femme et mes proches. Tous m’ont dit de ne pas lâcher et que je n’avais pas perdu mon football. Il y a des moments où on est en bas et il ne faut pas lâcher », a raconté le Parisien sous contrat jusqu'en 2020, qui a entamé des discussions avec le PSG pour prolonger.