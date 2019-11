PSG : Kurzawa éjecté du groupe, la raison fait mal

Dans : PSG.

Le PSG a ramené un nul heureux du Real Madrid ce mardi (2-2), et le résultat positif ne fait pas oublier tout ce qui n’a pas fonctionné pendant la rencontre.

La preuve avec de grosses carences aperçues dans un milieu mis sous pression. Dans l’exact scénario inverse du match aller, Gueye, Marquinhos et Verratti n’ont pas pu imposer leur jeu, et se sont retrouvés à jouer contre-nature. Dès lors, c’est tout le système du PSG qui a trébuché, avec notamment des latéraux en difficulté et obligés de défendre. Pas de quoi remettre en cause les places de titulaires de Thomas Meunier, dont le concurrent Colin Dagba parait encore trop tendre, ou Juan Bernat, qui est désormais seul à ce poste. En effet, Layvin Kurzawa n’a pas été retenu pour le déplacement en Ligue des Champions. La faute à ses dernières apparitions décevantes, mais pas seulement.

Selon L’Equipe, le latéral gauche en fin de contrat est considéré comme « démotivé » par ses techniciens, et ce depuis plusieurs semaines. Résultat logique, il n’apparait plus comme un candidat à du temps de jeu au PSG, et se fait ainsi doubler par Abdou Diallo, défenseur central capable de jouer sur le côté gauche. Une véritable descente aux enfers pour l’ancien monégasque, qui pourrait être bradé cet hiver tant la situation ne semble plus tenable. Et ce pour tout le monde, Leonardo rêvant de le voir partir en Italie ou en Angleterre, même pour une somme symbolique aux yeux du PSG.