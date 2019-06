PSG : Kurzawa brise le plan d'Al-Khelaifi au mercato

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1.

En fin de contrat dans un an, Layvin Kurzawa est au cœur des débats au Paris Saint-Germain actuellement.

Pour la simple et bonne raison que l’état-major du club francilien ne peut pas se permettre de perdre pour zéro euro son international français l’été prochain. Prolonger l’ancien Monégasque ou le vendre, Nasser Al-Khelaïfi et Leonardo vont vite devoir trancher. Ces dernières semaines, la tendance était clairement à un départ du Français. Mais du côté du joueur et de son entourage, c’est vite vu puisque selon les informations de Paris-United, l’international tricolore a bien l’intention de rester au Paris Saint-Germain, où il compte s’imposer sous les ordres de Thomas Tuchel la saison prochaine.

« Concernant son avenir, le natif de Fréjus souhaite poursuivre sa carrière au Paris Saint-Germain à l’instar de Julian Draxler. Débarrassé de ses douleurs le joueur est persuadé qu’il peut retrouver son niveau de jeu et réussir à s’imposer. La naissance de son premier enfant le 14 septembre 2018 a permis au joueur de prendre conscience de son comportement et de ses fréquentations » affirme le média, pour qui un départ de Layvin Kurzawa n’est donc pas à prévoir dans les prochaines semaines. Reste maintenant à voir si le défenseur de 26 ans prolongera son contrat, ce qui permettrait à Paris de réaliser une potentielle vente l’été prochain. Avec, espérons-le pour Thomas Tuchel et les supporters franciliens, un joueur qui aura réussi à se relancer.