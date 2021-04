PSG : Koundé, l’idée so sexy de Paris au mercato !

Dans : PSG.

Soucieux de renforcer son secteur défensif au mercato, le PSG n’est pas insensible aux performances remarquables de Jules Koundé au FC Séville.

En l’espace de seulement quelques mois, le défenseur tricolore a pris une dimension incroyable en Espagne grâce à des prestations XXL sous les couleurs du FC Séville. Taulier de l’Equipe de France espoirs à l’Euro, il figure d’ores et déjà sur les tablettes des plus grands clubs européens. Cet hiver, son nom a longuement été associé à Manchester City, qui s’est finalement heurté au refus de Séville de vendre son défenseur en pleine saison. La donne sera toutefois différente au mois de juillet et le club andalou ne devrait pas être en mesure de refuser les propositions pour Jules Koundé. D’autant selon Don Balon, un nouveau club très riche s’est positionné, le PSG.

Leonardo et Mauricio Pochettino sont fans du profil de Jules Koundé, un joueur dur sur l’homme, propre dans la relance, relativement rapide et capable de dépanner dans le couloir droit au besoin. Le potentiel du joueur formé aux Girondins de Bordeaux ne fait aucun doute, ce qui laisse rêveur les dirigeants du PSG. Le prix de Jules Koundé pourrait toutefois constituer un frein, le FC Séville n’ayant bien sûr aucunement l’intention de brader son meilleur joueur. Reste maintenant à voir si le Paris Saint-Germain réalisera l’effort nécessaire pour recruter Jules Koundé, dont le potentiel recrutement aurait notamment été validé par son compatriote Kylian Mbappé. Dans ce secteur de jeu, le PSG possède déjà deux joueurs très fiables avec Presnel Kimpembe et Marquinhos. Mais l’entraîneur parisien Mauricio Pochettino estime qu’un club de la dimension de Paris se doit de compter un troisième défenseur central de niveau équivalent. C’est pour cela qu’en parallèle, David Alaba et Sergio Ramos, en fin de contrat au mois de juin, ont également été ciblés.