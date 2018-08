PSG : Kimpembe prolonge et se voit déjà comme le Maldini du PSG

Dans : PSG, Ligue 1.

Toujours dans le dur pour négocier la prolongation de contrat d’Adrien Rabiot, le PSG a en revanche glissé sur du velours pour conserver sur le long terme Presnel Kimpembe.

Après une saison prometteuse, le défenseur central est désormais revenu à Paris avec le titre de champion du monde. De quoi provoquer une accélération des discussions et une prolongation de contrat jusqu’en juin 2023, avec de grandes ambitions, personnelles comme collectives.

« Ma prolongation ? Ça a été un choix évident parce que c’est mon club de cœur. Rester à la maison c’était important pour moi. Je suis au PSG depuis 2005. Pour moi c’est important d’être l’homme d’un seul club avec une petite carrière comme Paolo Maldini ou Sergio Ramos. Cet été avec la Coupe du Monde ça a fait pété tous les verrous et avec le PSG on peut faire de même. Ce qui nous importe c’est la Coupe aux grandes oreilles », a promis Kimpembe sur la chaine Youtube Bros. Stories. Des comparaisons lourdes de sens, et qui pourraient être difficiles à tenir sur le long terme, même si une telle fidélité ferait certainement la fierté des supporters parisiens pour leur « Titi ».