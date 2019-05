PSG : Kimpembe n’est pas si nul, il a enfin un défenseur

Dans : PSG, Ligue 1.

S’il y a un joueur qui symbolise l’écroulement du Paris Saint-Germain dans la dernière ligne droite de la saison, c’est bien Presnel Kimpembe.

Le défenseur central a débuté la saison avec le statut de champion du monde et celui d’homme de confiance au sein d’une solide défense. Mais depuis l’élimination face à Manchester United, c’est la débandade et le « Maestro » est méconnaissable. Au cœur des critiques après son match raté face à Montpellier, qui faisait déjà suite à une prestation décevante contre Rennes, avec à chaque fois un but contre son camp, l’international français a néanmoins reçu le soutien de son entraineur. Même s’il fait partie des joueurs qui ont « pris le melon » selon les remarques de Neymar au sujet du comportement dans le vestiaire, Kimpembe a des circonstances atténuantes selon Thomas Tuchel.

« J’ai déjà dit plusieurs fois que je l’aimais beaucoup. Il a un bon état d’esprit, de la qualité. Il doit améliorer sa concentration. On n'est pas en colère contre lui, on est une équipe. Ce sont juste des détails, pour qu’il reste concentré dans un match. Mais il reste un jeune joueur. Il est fiable. Il doit continuer », a livré le coach allemand en conférence de presse. Une manière de rappeler qu’un défenseur central de haut niveau ne peut pas passer à travers de ses matchs comme ça, et montrer autant de fébrilité dès que Thiago Silva n’est plus là.