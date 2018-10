PSG : Kimpembe est « dangereux », ce coach y va fort

Dans : PSG, Equipe de France.

Jeudi soir face à l’Islande, Presnel Kimpembe s’est rendu coupable de plusieurs erreurs ayant entraîné les buts encaissés par les Bleus. Ancien sélectionneur de l’Equipe de France espoirs, Pierre Mankowski connaît bien le défenseur du Paris Saint-Germain. Et selon lui, les facilités techniques de Presnel Kimpembe peuvent parfois le desservir, ce dernier ayant la fâcheuse tendance à prendre des risques un peu inconsidérés dans certaines situations.

« C’est un joueur tellement généreux. Il joue un match de C1, comme avec ses potes, il doit être en capacité de se maîtriser davantage. Il a une excellente relance mais, de temps en temps, il y a une prise de risque pas nécessaire, par un crochet, un dribble. Chez Presnel, plus ça va bien, plus c’est dangereux. Ces prises de risque-là, il les prend quand tout va bien, quand il se sent installé » a confié l’ancien adjoint de Raymond Domenech, pour qui Presnel Kimpembe devra gommer certains aspects de son jeu s’il veut s’imposer comme un titulaire en Equipe de France. Car s’il répète ce genre de performances en sélection, il ne risque pas d’inquiéter Samuel Umtiti…