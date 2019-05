PSG : Kimpembe avoue être à la ramasse, mais il a trouvé les coupables

Dans : PSG, Ligue 1.

Champion du monde l’été dernier, Presnel Kimpembe est brutalement descendu de son nuage en cette deuxième partie de saison.

Impliqué dans quasiment tous les mauvais coups du club parisien ces dernières semaines, le défenseur central coule complètement. Il a provoqué le pénalty certes sévère mais fatal contre Manchester United, il se retrouve dans les buts contre son camp de son équipe lors des dernières défaites, perd des ballons inhabituels, et perd aussi les pédales, à l’image de sa sortie vidéo très critiquée après l’élimination en Ligue des Champions. Sur le terrain, il n’est pas le leader attendu en l’absence de Thiago Silva, et souffre même régulièrement dans les duels, son gros point fort lors de son émergence au sein de son club formateur. S’il fait l’objet de rumeurs de transferts, Kimpembe n’a aucune intention de changer d’air à 23 ans, comme le confirme L’Equipe. Mais selon le quotidien sportif, le défenseur central aimerait tout de même ne pas être le seul à trinquer dans cette sale période.

« Kimpembe est conscient de sa mauvaise passe mais estime que, depuis plusieurs semaines, la défense parisienne n’est pas assez protégée et prend les vagues adverses en pleine face », explique ainsi L’Equipe. Un constat évident, tant le milieu parisien n’est clairement plus solide sur le plan défensif, et ne conserve plus aussi bien le ballon, à l’image des nombreuses pertes de balle de Paredes contre Montpellier ce mardi. Une preuve de plus que le PSG a besoin d’un milieu défensif digne de ce nom cet été.