PSG : Khedira ciblé au mercato, Rabiot dit toujours non

Dans : PSG, Ligue 1.

Les semaines passent et le dossier Adrien Rabiot est toujours un sujet de préoccupation pour le Paris Saint-Germain, et notamment Nasser Al-Khelaifi qui a fait du cas du milieu de terrain une affaire personnelle ou presque. Alors que le FC Barcelone maintient à distance le pressing sur Adrien Rabiot et le PSG, en laissant entendre qu'il était prêt à attendre que le joueur français soit libre de tout contrat pour le faire signer, Canal+ a affirmé ce samedi qu'un nouveau rendez-vous entre le clan Rabiot et le PSG a débouché sur un nouvel échec.

La chaîne cryptée a d'autre part indiqué que les dirigeants du Paris Saint-Germain, à la demande de Thomas Tuchel, auraient noué des contacts avec Sami Khedira, le milieu international allemand de la Juventus. Même si le PSG rêve toujours de N'Golo Kanté, Khedira serait une cible plus réaliste d'ici le 31 août prochain. Cependant, à ce stade avancé du mercato, le Paris SG n'a pas formulé d'offre financière concernant le joueur turinois qui entame sa dernière année de contrat à la Juventus.