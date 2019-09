PSG : Keylor Navas signe à Paris jusqu'en 2023 !

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1.

Dans la foulée de l'annonce du départ d'Alphonse Areola, le Paris Saint-Germain a officialisé à six heures de la fin du mercato la signature de Keylor Navas. Le gardien costaricien s'est engagé jusqu'en 2023 avec le PSG.

Et Keylor Navas n'a pas caché sa joie de rejoindre le Paris Saint-Germain comme gardien numéro 1, lui qui était la doublure de luxe d'Alphonse Areola au Real Madrid. « Je vis un moment particulièrement fort en émotions en m’engageant avec le Paris Saint-Germain, a confié Keylor Navas après la signature de son contrat. Après mon expérience en Espagne, je débarque en France avec énormément d’ambitions. Le Paris Saint-Germain est un club extrêmement prestigieux en Amérique latine et je suis très motivé à l’idée de rejoindre aujourd’hui un club lancé depuis plusieurs années dans une aventure passionnante. Je ferai tout pour aider le PSG à conquérir de nouveaux titres, j’apporterai pour cela tout mon vécu et mon professionnalisme. Et j’essaierai aussi de gagner le cœur des supporters parisiens, dont la ferveur est réputée dans toute l’Europe », a confié le gardien costaricien.